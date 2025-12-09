इंडिगो गंवाएगा 5 प्रतिशत उड़ान मार्ग, शीतकालीन उड़ानों में होगी कटौती; दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका
क्या है खबर?
इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से प्रमुख हवाई अड्डों पर फैली अव्यवस्था के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो एयरलाइन के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में कटौती की जाएगी और उसके स्लॉट अन्य एयरलाइंस को आवंटित होंगे। सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन पर उन्होंने कहा कि इंडिगो अभी 2,200 उड़ानें संचालित कर रहा है और सरकार निश्चित ही इनमें कटौती करेगी। इंडिगो को 5 प्रतिशत उड़ान मार्ग गंवाने होंगे।
सख्ती
आज मंत्रालय की सभी एयरलाइंस के साथ बैठक
इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि हाल ही में इंडिगो के परिचालन में आई बाधा जैसा संकट दोबारा न आए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की उच्च-स्तरीय समिति ने भी इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स समेत कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को बुधवार को बुलाया है।
उड़ान
आज भी रद्द हुई उड़ानें
इंडिगो ने मंगलवार सुबह तक, लखनऊ आने-जाने वाली 26 उड़ानें, बेंगलुरु के लिए 121, चेन्नई के लिए 81, हैदराबाद के लिए 58, मुंबई के लिए 31 और अहमदाबाद के लिए 16 उड़ानें रद्द की हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोई उड़ान रद्द नहीं की गई। मंत्रालय ने स्थिति पर नज़र रखने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर 10 अधिकारियों को तैनात किया है। वे यात्रियों की सहायता के उपायों पर नजर रखने के लिए अगले 2-3 दिनों तक मौजूद रहेंगे।
जवाब
इंडिगो ने DGCA को जवाब दिया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिगो ने सोमवार को DGCA को अपना कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। जवाब में एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए बहुत खेद और गहरा दुख व्यक्त किया है। इंडिगो ने संकट के लिए कई कारकों के एक साथ आने को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संयोग के रूप में सामने आए हैं। इंडिगो ने विस्तृत मूल कारण विश्लेषण पूरा करने के लिए और समय मांगा है।