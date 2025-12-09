केंद्र सरकार इंडिगो की शीतकालीन उड़ानों में कटौती करेगा

इंडिगो गंवाएगा 5 प्रतिशत उड़ान मार्ग, शीतकालीन उड़ानों में होगी कटौती; दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

लेखन गजेंद्र 09:54 am Dec 09, 202509:54 am

क्या है खबर?

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से प्रमुख हवाई अड्डों पर फैली अव्यवस्था के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो एयरलाइन के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में कटौती की जाएगी और उसके स्लॉट अन्य एयरलाइंस को आवंटित होंगे। सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन पर उन्होंने कहा कि इंडिगो अभी 2,200 उड़ानें संचालित कर रहा है और सरकार निश्चित ही इनमें कटौती करेगी। इंडिगो को 5 प्रतिशत उड़ान मार्ग गंवाने होंगे।