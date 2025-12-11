इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजे का किया ऐलान, मिलेगा 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर 

इंडिगो एयरलाइन ने रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए आज (11 दिसंबर) मुआवजे का ऐलान किया है। एयरलाइन कंपनी ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में हुई भारी रुकावटों के बाद बहुत ज्यादा प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे। इन वाउचरों का इस्तेमाल इंडिगो की किसी भी भविष्य की यात्रा के लिए किया जा सकेगा और ये अगले 12 महीनों तक मान्य रहेंगे, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

अतिरिक्त रकम रद्द उड़ानों के यात्रियों के लिए अतिरिक्त रकम इंडिगो ने बताया कि ट्रैवल वाउचर के अलावा उन यात्रियों को भी मुआवजा मिलेगा जिनकी उड़ानें डिपार्चर के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई थीं। ऐसे यात्रियों को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह कदम यात्रियों की असुविधा को कम करने और भरोसे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि लोग आगे भी इंडिगो की सेवाओं पर विश्वास रख सकें।

वाउचर किसे मिलेगा 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर? एयरलाइन ने बताया कि 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित श्रेणी में रखा गया है और इन्हें 10,000 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। इस वाउचर का उपयोग किसी भी इंडिगो उड़ान के लिए हो सकेगा। इस सुविधा के माध्यम से कंपनी यात्रियों की स्थिति को समझते हुए राहत देने की कोशिश कर रही है।

