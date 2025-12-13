LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते टकराईं गाड़ियां, कई घायल
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते टकराईं गाड़ियां, कई घायल
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए हैं

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते टकराईं गाड़ियां, कई घायल

लेखन आबिद खान
Dec 13, 2025
11:29 am
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 वाहन एक-दूसरे से टकराए हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भिजवाया है। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात शुरू करवाया गया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें घटना का वीडियो

घटना

कैसे हुई घटना?

मामला बंबावड़ बादलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुबह घने कोहरे की वजह से यहां दृश्यता 20 मीटर के आसपास थी। इस वजह से पहले एक वाहन आगे चल रहे वाहन से टकराया। इसके बाद एक के बाद एक 6 वाहन एक-दूसरे में घुस गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा टीम क्रेन और एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।

Advertisement

बयान

पुलिस ने लोगों से की ये अपील

पुलिस ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर चलने की अपील की है। कोतवाली प्रभारी ने कहा, "आज सुबह चकसेनपुर गांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालात को देखते हुए वाहन चालकों को कोहरे का ध्यान रखते हुए संयम बरतने और धीमी स्पीड में चलने की अपील की गई है। चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है।"

Advertisement