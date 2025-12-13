ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते टकराईं गाड़ियां, कई घायल

VIDEO | Greater Noida: Multiple vehicles collided on the Eastern Peripheral Expressway amid dense fog, leaving several people injured. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 ) pic.twitter.com/HWsytzxSIR

घटना

कैसे हुई घटना?

मामला बंबावड़ बादलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुबह घने कोहरे की वजह से यहां दृश्यता 20 मीटर के आसपास थी। इस वजह से पहले एक वाहन आगे चल रहे वाहन से टकराया। इसके बाद एक के बाद एक 6 वाहन एक-दूसरे में घुस गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा टीम क्रेन और एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।