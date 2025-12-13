कोलकाता: AIFF ने लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई घटना से किया किनारा, जारी किया बयान 

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के भारत आगमन पर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में फैली अराजकता से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने पल्ला झाड़ लिया है। AIFF ने बयान जारी कर घटना पर चिंता जताते हुए उसे एक निजी कार्यक्रम करार दिया है। महासंघ के इस कार्यक्रम के आयोजन और संचालन से कोई भी नाता नहीं है। इसी तरह उसे कार्यक्रम की भी कोई सूचना नहीं दी गई थी।

बयान AIFF ने क्या जारी किया बयान? AIFF ने एक्स पर लिखा, 'AIFF कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुई घटनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है, जहां हजारों प्रशंसक विश्व फुटबॉल सितारों लियोनल मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को देखने के लिए एकत्र हुए थे। यह एक निजी कार्यक्रम था, जिसे एक प्रचार कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था।' महासंघ ने आगे लिखा, 'इस कार्यक्रम के आयोजन, योजना या क्रियान्वयन में AIFF की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी।'

दावा AIFF ने किया सूचना नहीं दिए जाने का दावा AIFF ने दावा किया है, 'इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी न तो AIFF को दी गई थी और न ही महासंघ से किसी प्रकार की अनुमति या मंजूरी ली गई थी।' महासंघ ने लिखा, 'हम सभी उपस्थित लोगों से अपील करते हैं कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें और व्यवस्था बनाए रखें। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।'

Advertisement

घटना कोलकाता में क्या हुई घटना? मेसी के कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से भारी अव्यवस्था सामने आई। इसके बाद फैंस का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति देख मेसी करीब 20 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आयोजनकर्ता सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत काम करते हैं।

Advertisement