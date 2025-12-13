जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने रिकी केज के घर में घुसकर की चोरी, CCTV वीडियो वायरल

ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके मशहूर संगीतकार रिकी केज एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि, इस बार वो अपने किसी एल्बम के चलते नहीं, बल्कि चोरी की वारदात को लेकर सुर्खियों में आए हैं। रिकी का दावा है कि जौमेटो का एक डिलीवरी बॉय बेंगलुरु स्थित उनके घर के अंदर घुसकर सामान चोरी करके ले गया। ये घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। रिकी ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तुरंत वायरल हो गया।

दावा रिकी ने वीडियो शेयर कर किया ये दावा रिकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि ये घटना 11 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे की है। उनके मुताबिक आरोपी पहले करीब 15 मिनट पहले उनके घर के बाहर आया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसने पहले रेकी की। इसके बाद वो दोबारा लौटा और जबरन घर में घुसकर चोरी कर ली। रिकी ने बताया कि आरोपी का रवैया बेहद बेखौफ था, जिससे ऐसा लगता है कि ये उसकी पहली चोरी नहीं थी।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो I was robbed! Dear @zomato @zomatocare, looks like one of your drivers entered my home on Thursday and stole our sump-cover. This was at 6 o'clock in the evening.. Quite bold of them! This is probably not their first time. They came in just 15 min earlier for a recce, and then… pic.twitter.com/ZpCe9NERYH — Ricky Kej (@rickykej) December 13, 2025

मांग जाेमैटो और बेंगलुरु पुलिस को टैग कर सख्त कारवाई की मांग रिकी के अनुसार, चोरी की पूरी घटना उनके घर में लगे CCTV कैमरों में 2 अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोपी का चेहरा, उसकी बाइक और नंबर प्लेट की तस्वीरें भी साझा की हैं। बताया गया कि आरोपी लाल रंग की होंडा एक्टिवा पर आया था, जिसका नंबर KA03 HY 8751 है। रिकी ने इस मामले में जाेमैटो और बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए आरोपी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

प्रतिक्रिया जामैटो ने दिया ये जवाब इस पूरे मामले पर जोमैटो की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कंपनी ने एक्स पर इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। जोमैटो ने कहा है कि वो इस शिकायत को गंभीरता से ले रही है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। रिकी के घर में हुई चोरी का ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।