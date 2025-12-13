LOADING...
जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने रिकी केज के घर में घुसकर की चोरी, CCTV वीडियो वायरल
रिकी केज के घर में चोरी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rickykej)

लेखन नेहा शर्मा
Dec 13, 2025
07:27 pm
क्या है खबर?

ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके मशहूर संगीतकार रिकी केज एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि, इस बार वो अपने किसी एल्बम के चलते नहीं, बल्कि चोरी की वारदात को लेकर सुर्खियों में आए हैं। रिकी का दावा है कि जौमेटो का एक डिलीवरी बॉय बेंगलुरु स्थित उनके घर के अंदर घुसकर सामान चोरी करके ले गया। ये घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। रिकी ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तुरंत वायरल हो गया।

दावा

रिकी ने वीडियो शेयर कर किया ये दावा

रिकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि ये घटना 11 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे की है। उनके मुताबिक आरोपी पहले करीब 15 मिनट पहले उनके घर के बाहर आया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसने पहले रेकी की। इसके बाद वो दोबारा लौटा और जबरन घर में घुसकर चोरी कर ली। रिकी ने बताया कि आरोपी का रवैया बेहद बेखौफ था, जिससे ऐसा लगता है कि ये उसकी पहली चोरी नहीं थी।

यहां देखिए वीडियो

मांग

जाेमैटो और बेंगलुरु पुलिस को टैग कर सख्त कारवाई की मांग

रिकी के अनुसार, चोरी की पूरी घटना उनके घर में लगे CCTV कैमरों में 2 अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोपी का चेहरा, उसकी बाइक और नंबर प्लेट की तस्वीरें भी साझा की हैं। बताया गया कि आरोपी लाल रंग की होंडा एक्टिवा पर आया था, जिसका नंबर KA03 HY 8751 है। रिकी ने इस मामले में जाेमैटो और बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए आरोपी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

प्रतिक्रिया

जामैटो ने दिया ये जवाब

इस पूरे मामले पर जोमैटो की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कंपनी ने एक्स पर इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। जोमैटो ने कहा है कि वो इस शिकायत को गंभीरता से ले रही है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। रिकी के घर में हुई चोरी का ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

सम्मान

रिकी को 3 बार मिल चुका ग्रैमी अवॉर्ड

रिकी एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, म्यूजिक प्रोड्यूसर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म साल 1981 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनका परिवार बेंगलुरु आ गया। रिकी ने संगीत को ही अपना करियर बनाया। अब तक वो कई एल्बम, फिल्मों और हजारों विज्ञापनों के लिए संगीत दे चुके हैं। उन्हें 3 बार ग्रैमी अवॉर्ड मिल चुका है। साथ ही पर्यावरण के लिए किए गए कामों के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी मिल चुके हैं।

