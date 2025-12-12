इंडिगो ने संचालन में आई गड़बड़ी की जांच के लिए विमानन विशेषज्ञ किया नियुक्त 

एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने हाल ही में संचालन में पैदा हुई बड़ी समस्या की असली वजह जानने के लिए आंतरिक जांच की शुरुआत की है। इस जांच का जिम्मा कंपनी ने अनुभवी विमानन विशेषज्ञ कैप्टन जॉन इलसन और उनकी टीम को दिया है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने से कई एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए थे, जिसके बाद कंपनी ने यह कदम उठाया। जांच का मकसद गड़बड़ी की सही वजह समझना और सुधार के उपाय ढूंढना है।

परिचय कैप्टन जॉन इलसन कौन हैं? कैप्टन इलसन लगभग 40 साल से हवाई क्षेत्र से जुड़े हैं और FAA, ICAO, IATA जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें हवाई सुरक्षा, उड़ान संचालन, अंतरराष्ट्रीय मानकों और नई तकनीक की गहरी समझ के लिए जाना जाता है। इंडिगो के मुताबिक, उनकी नेतृत्व वाली टीम हाल की गड़बड़ियों की स्वतंत्र समीक्षा करेगी और पूरा विश्लेषण बोर्ड को सौंपेगी। जांच जल्द शुरू होगी और पूरा होने पर विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी।

वजह गड़बड़ी की शुरुआती वजहें क्या हो सकती हैं? इंडिगो ने बताया कि क्रू के काम के समय से जुड़े नए नियम, कई छोटी तकनीकी समस्याएं, उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव और खराब मौसम जैसी वजहों से संचालन प्रभावित हुआ। कंपनी का कहना है कि उसका काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए तुरंत असली कारण बताना आसान नहीं है। DGCA ने भी इस घटना पर एयरलाइन से स्पष्टीकरण मांगा है। इंडिगो का कहना है कि पूरी जांच में समय लगेगा, तभी सही कारण सामने आ पाएंगे।

राहत DGCA की कार्रवाई और यात्रियों के लिए राहत गड़बड़ी के बाद DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को तलब कर स्थिति पर जानकारी ली और जांच को और सख्त कर दिया है। DGCA संचालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए इंडिगो ने प्रभावित लोगों को 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है, जिनका उपयोग अगले 12 महीनों में किसी भी इंडिगो उड़ान के लिए किया जा सकेगा।