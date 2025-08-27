पूर्व रॉ अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, अमेरिका ने पन्नू मामले में लिया था नाम

दिल्ली की एक कोर्ट ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&W) के पूर्व अधिकारी विकास यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला कथित अपहरण और जबरन वसूली के एक मामले से जुड़ा है। यादव बार-बार बुलाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। बता दें कि यादव को अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। इसे लेकर भारत-अमेरिका में तनातनी भी हुई थी।

मामला क्या है मामला? दरअसल, दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले एक शख्स ने यादव पर जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाया था। इसके बाद 18 दिसंबर, 2023 को दिल्ली पुलिस ने यादव को गिरफ्तार कर लिया था। ये गिरफ्तारी पन्नू मामले में अमेरिका द्वारा यादव का नाम लिए जाने के 3 हफ्ते बाद हुई थी। बाद में यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी गई थी।

कोर्ट कोर्ट ने क्यों जारी किया वारंट? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। हालिया सुनवाई में उन्होंने इस तरह की कोई अर्जी दायर नहीं की, जिसके बाद वारंट जारी किया गया। कोर्ट में यादव के एक सहयोगी ने उनकी पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया। उन्होंने इसके पीछे इलाज के लिए विदेश जाने को वजह बताया। इसके बाद पासपोर्ट अवधि बढ़ा दी गई।

आरोप पीड़ित ने यादव पर क्या आरोप लगाए थे? पीड़ित ने कहा, "नवंबर में मेरे दोस्त ने मुझे विकास से मिलवाया। हम दोस्त बन गए। विकास ने बताया कि वह अंडरकवर एजेंट है। 11 दिसंबर को विकास ने मुझे फोन कर मिलने बुलाया। वो एक दोस्त के साथ आया और मुझे फ्लैट में ले गए। विकास ने कहा कि मुझे खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सुपारी दी गई है। इसके बाद उसके साथी ने सोने की चेन और अंगूठियां छीन लीं और नगद भी निकलवाया।"