विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गाजा में पत्रकारों की हत्या के मामले में पर भारत का रुख साझा किया है

भारत ने की गाजा में पत्रकारों की हत्या की निंदा, घटना को बताया खेदजनक

लेखन भारत शर्मा 10:59 am Aug 27, 202510:59 am

क्या है खबर?

भारत ने गाजा के एक अस्पताल पर इजराइली हमले में हुई 5 पत्रकारों की मौत की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले में इजराइली सरकार द्वारा शुरू की गई जांच से अवगत है। बता दें कि इजरायली रक्षा बलों की ओर से 25 अगस्त को दक्षिण गाजा के नासेर अस्पताल पर 2 बार घातक हमला किया गया था, जिसमें 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की मौत हुई थी।