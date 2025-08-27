भारत ने की गाजा में पत्रकारों की हत्या की निंदा, घटना को बताया खेदजनक
क्या है खबर?
भारत ने गाजा के एक अस्पताल पर इजराइली हमले में हुई 5 पत्रकारों की मौत की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले में इजराइली सरकार द्वारा शुरू की गई जांच से अवगत है। बता दें कि इजरायली रक्षा बलों की ओर से 25 अगस्त को दक्षिण गाजा के नासेर अस्पताल पर 2 बार घातक हमला किया गया था, जिसमें 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की मौत हुई थी।
बयान
भारत ने किस तरह की हमले की निंदा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "गाजा में हुए इजरायली हमले में पत्रकारों समेत आम लोगों की हत्या की घटना स्तब्धकारी और बेहद खेदजनक है। भारत ने हमेशा से ही किसी भी संघर्ष में आम नागरिकों की जान जाने की निंदा की है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें यह भी पता चला है कि इजराइली अधिकारियों ने पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है।"
मौत
हमले में हुई थी इन पत्रकारों की मौत
बता दें कि इस हमले में एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया संस्थानों के लिए फ्रीलांसर मरियम अबू दग्गा, अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स के लिए कभी-कभार योगदान देने वाले फ्रीलांसर मोआज अबू ताहा और अहमद अबू अजीज की मौत हो गई थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पत्रकारों की हत्या को दुखद दुर्घटना करार दिया है। इजराइली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने स्पष्ट किया है कि पत्रकार हमले का लक्ष्य नहीं थे।