बहराइच हिंसा: मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को हुई उम्रकैद

फैसला

3 आरोपी बरी किए गए

बहराइच कोर्ट ने 10 दिसंबर को अब्दुल हमीद और उसके 3 बेटे सहित 3 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें अब्दुल हमीद, उसके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद खान, जिशान, ननकऊ, शोएब, मारुफ अली, खुर्शीद, अफजल और शकील शामिल हैं। वहीं, 3 आरोपियों- शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ BNSS की कई धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था।