गोवा नाइटक्लब के मालिकों की 42 कंपनियों में साझेदारी, कितना फैला है कारोबार?

गोवा के 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा इन दिनों चर्चा में हैं। 7 दिसंबर की रात क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें वहां हिरासत में लिया गया है। अब जांच में सामने आया है कि लूथरा बंधु कम से कम 42 अलग-अलग कंपनियों में निदेशक या पार्टनर है। इनमें प्राइवेट लिमिटेड फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) शामिल हैं।

कंपनियां दिल्ली के एक ही पते पर पंजीकृत दर्जनों कंपनियां NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि लूथरा बंधु 42 अलग-अलग कंपनियों में निदेशक या साझेदार हैं। हालांकि, जांच में सामने आया है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां दिल्ली के एक ही पते- 2590, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर पंजीकृत हैं। इससे व्यापार में अनियमितता के संकेत मिलते हैं, क्योंकि आमतौर पर एक ही पते की कंपनियां शेल कंपनी, फंड को इधर-उधर करने और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होती हैं।

पता लूथरा बंधुओं से जुड़ी हैं ये कंपनियां लूथरा भाइयों से जुड़ी जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं, उनमें OSRJ फ़ूड एंड एंटरटेनमेंट, बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी, बीइंग FS पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी, बीइंग लाइफ हॉस्पिटैलिटी, वर्च्यू फूड एंड बेवरेजेज, G3S फूडशाला, अजीजा फ़ूड स्टूडियो, बीइंग RL हॉस्पिटैलिटी, रिच पीपल हॉस्पिटैलिटी, बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी गोवा और मुंबई, YB हॉस्पिटैलिटी, GS हॉस्पिटैलिटी ग्रेटर नोएडा, बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी नोएडा, बीइंग भारत रोमियो लेन हॉस्पिटैलिटी, बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी टैगोर पैसिफिक और कैना बिल्डटेक शामिल हैं।

याचिका लूथरा भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दोनों भाइयों को कोर्ट से भी झटका लगा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भाइयों ने कोर्ट में कहा था कि वे थाईलैंड काम के सिलसिले से गए थे और भागने का इरादा नहीं था। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी मामलों की जानकारी भी कोर्ट को दी थी। वहीं, गोवा पुलिस ने कहा था कि दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।

थाईलैंड कंपनी का थाईलैंड में कारोबार नहीं लूथरा बंधुओं की कंपनियों के मार्केटिंग कैंपेन में दावा किया गया है कि उनका एक आउटलेट थाईलैंड के फुकेट में है। खुद लूथरा भाइयों ने भी कहा था कि वे एक व्यापारिक बैठक के लिए थाईलैंड गए थे। उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों की भी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का दावा किया गया था। हालांकि, दस्तावेजों की जांच में कंपनी से जुड़ा कोई आउटलेट, कस्टमर रिव्यू या कोई सत्यापित पता नहीं मिला है।