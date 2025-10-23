NewsBytesExplainer: अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि इसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये प्रतिबंध रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों- रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए हैं, जो रूस की 'युद्ध मशीन' को वित्तपोषित करती हैं। आइए जानते हैं इस कदम का भारत पर क्या असर हो सकता है।

असर भारत पर क्या होगा असर? अमेरिका ने जिन 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उनसे भारत भी भारी मात्रा में तेल खरीदता है। ऐसे में इन प्रतिबंधों का असर भारत पर भी पड़ सकता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। इस साल के पहले 9 महीनों में भारत ने रूस से रोजाना लगभग 17 लाख बैरल तेल आयात किया है।

बयान क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ? अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व वरिष्ठ प्रतिबंध अधिकारी एडवर्ड फिशमैन ने कहा कि नए प्रतिबंधों का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। उन्होंने कहा, "क्या अमेरिका चीनी बैंकों, UAE के व्यापारियों और रोसनेफ्ट/ल्यूकोइल के साथ लेन-देन करने वाली भारतीय रिफाइनरियों पर भी द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की सक्रिय धमकी देगा? मुझे उम्मीद है कि कम से कम अल्पावधि में रूसी तेल के साथ लेन-देन में कुछ कमी आएगी।"

कंपनियां कई भारतीय कंपनियों पर असर पड़ना तय प्रतिबंधों से भारत की कई रिफाइनरियां प्रभावित होने की उम्मीद है। केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) जैसी निजी दिग्गज कंपनियों पर असर पड़ना तय है। रोजनेफ्ट के पास नायरा एनर्जी लिमिटेड का भी लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए उसे रिफाइंड उत्पाद बेचने में संघर्ष करना पड़ सकता है।