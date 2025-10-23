अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, ट्रंप बोले- पुतिन शांति को लेकर गंभीर नहीं

अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के अनुसार, ये प्रतिबंध ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी (रोसनेफ्ट) और लुकोइल पर लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हर बार जब मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूं, बातचीत अच्छी होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। वे शांति को लेकर गंभीर नहीं है।"

बयान अमेरिका ने कहा- इससे रूस की धन जुटाने की क्षमता कमजोर होगी ट्रेजरी विभाग ने कहा, "अमेरिका के वित्त विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति प्रक्रिया के प्रति रूस की गंभीर प्रतिबद्धता की कमी के परिणामस्वरूप और प्रतिबंध लगा रहा है। आज की कार्रवाई रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ाएगी और क्रेमलिन की अपनी युद्ध मशीन के लिए राजस्व जुटाने और अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने की क्षमता को कम करेगी।"

ट्रंप का बयान ट्रंप ने दोहराया- मेरे राष्ट्रपति रहते युद्ध शुरू नहीं होता ट्रंप ने कहा, "आज बहुत बड़ा दिन है। ये बहुत बड़े प्रतिबंध उनकी 2 बड़ी तेल कंपनियों के खिलाफ हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध सुलझ जाएगा।पिछले हफ्ते उनके लगभग 8,000 सैनिक मारे गए। कई रूसी और यूक्रेनी मारे गए। हमें लगता है कि यह हास्यास्पद है और हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे दोनों इस समय शांति चाहते हैं। अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो यह कभी शुरू ही नहीं होता।"

बैठक ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक की योजना भी रद्द की कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जल्द ही बुडापेस्ट में मिलेंगे। हालांकि, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ये बैठक अब नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच आमने-सामने की प्रारंभिक बातचीत की योजना भी रद्द कर दी गई थी। ट्रंप ने कहा, "मैं एक व्यर्थ बैठक नहीं चाहता। मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता, इसलिए देखते हैं क्या होता है।"