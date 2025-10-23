मध्य प्रदेश: दिवाली पर 'कार्बाइड गन' से 14 बच्चे अंधे हुए, 100 से ज्यादा घायल
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के कई परिवारों के लिए दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। यहां कार्बाइड गन से पटाखा फोड़ने की वजह से 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। केवल राजधानी भोपाल में ही 60 से ज्यादा इस तरह के मामले सामने आए हैं। बता दें कि कार्बाइड गन एक देसी पटाखे की तरह होती, जिसे कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है।
रिपोर्ट
विदिशा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, 7 गिरफ्तार
NDTV के मुताबिक, सबसे ज्यादा प्रभावित विदिशा जिला है, जहां 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। सरकारी प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय बाजारों में खुलेआम ये 'कार्बाइड गन' बिक रही हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 192 कार्बइड गन और 65 कार्बाइड पुड़ियाएं बरामद की हैं। अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देख घर पर ही बंदूक बनाई और चोटिल हो गए।
बयान
केवल भोपाल के अस्पतालों में 60 बच्चे भर्ती
भोपाल के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) मनीष शर्मा ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "कार्बाइड पाइप गन बेहद खतरनाक होती हैं। इन गनों से घायल हुए 60 लोगों का अभी भी राजधानी के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सभी सुरक्षित हैं। 5 लोगों का सेवा सदन अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को हमीदिया अस्पताल, जेपी अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है।"