मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से कई बच्चे घायल हो गए हैं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश: दिवाली पर 'कार्बाइड गन' से 14 बच्चे अंधे हुए, 100 से ज्यादा घायल

लेखन आबिद खान 04:16 pm Oct 23, 202504:16 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के कई परिवारों के लिए दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। यहां कार्बाइड गन से पटाखा फोड़ने की वजह से 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। केवल राजधानी भोपाल में ही 60 से ज्यादा इस तरह के मामले सामने आए हैं। बता दें कि कार्बाइड गन एक देसी पटाखे की तरह होती, जिसे कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है।