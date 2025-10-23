अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत रूसी तेल खरीद में कर सकता है कटौती- रिपोर्ट
क्या है खबर?
अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद भारत अपने सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी कमी कर सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 रिफाइनिंग सूत्रों के हवाले से बताया कि रूसी तेल की देश की सबसे बड़ी निजी खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती करने या उसे पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रही है।
रिपोर्ट
सरकारी रिफाइनरियां भी कम कर सकती है खरीद
रॉयटर्स के अनुसार, भारत की सरकारी तेल शोधक कंपनियों ने अपनी आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कच्चा तेल सीधे रूसी कंपनियों रोसनेफ्ट या लुकोइल कंपनियों से न खरीदा जाए। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर सरकार की नीतिगत दिशा के अनुरूप अपने खरीद पैटर्न को समायोजित करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रिलायंस आयात में तेजी से कटौती कर सकती है।
प्रतिबंध
अमेरिका ने 2 रूसी तेल कंपनियों पर लगाया है प्रतिबंध
हाल ही में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों- रोसनेफ्ट और लुकाइल पर सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति प्रक्रिया के प्रति रूस की गंभीर प्रतिबद्धता की कमी के परिणामस्वरूप और प्रतिबंध लगा रहा है। रूस ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों से विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा।