अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत रूसी तेल खरीद में कर सकता है कटौती- रिपोर्ट 

रिपोर्ट

सरकारी रिफाइनरियां भी कम कर सकती है खरीद

रॉयटर्स के अनुसार, भारत की सरकारी तेल शोधक कंपनियों ने अपनी आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कच्चा तेल सीधे रूसी कंपनियों रोसनेफ्ट या लुकोइल कंपनियों से न खरीदा जाए। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर सरकार की नीतिगत दिशा के अनुरूप अपने खरीद पैटर्न को समायोजित करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रिलायंस आयात में तेजी से कटौती कर सकती है।