भारत-रूस के बीच 7 समझौते; मुफ्त वीजा, 2030 आर्थिक योजना समेत मोदी-पुतिन बैठक की बड़ी बातें

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इस दौरान भारत-रूस के बीच 7 अहम समझौते हुए। भारत ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन तक मुफ्त वीजा जारी करने का भी ऐलान किया है। वहीं, रूस ने कहा कि वो कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। आइए बैठक की बड़ी बातें जानते हैं।

श्रमिक भारतीय कामगारों को रूस में मिलेगा रोजगार भारत-रूस ने मैनपावर मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो रूस में भारतीय पेशेवरों के काम करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। इसके तहत मौजूदा भारतीय श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और निर्माण, कपड़ा, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में हजारों भारतीय कामगारों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, समझौते लागू होने के शुरुआती महीनों में ही 70,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को रूस में रोजगार मिलेगा।

2030 2030 तक आर्थिक सहयोग पर सहमत दोनों देश दोनों देशों ने विजन 2030 जारी किया है। इसमें द्विपक्षीय साझेदारी को 2030 तक बढ़ाने की रणनीति बताई गई है। भारत-रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर (करीब 9 लाख करोड़ रुपये) से ऊपर ले जाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि मौजूदा संभावनाओं और दोनों देशों में बातचीत को देखते हुए यह लक्ष्य 2030 से पहले ही प्राप्त किया जा सकता है।

वीजा रूसी पर्यटकों को 30 दिन का मुफ्त वीजा देगा भारत प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीजा शुरू करेगा। उन्होंने कहा, "रूसी नागरिकों को जल्द ही 30 दिन का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा मिल सकेगा। यह दोनों देशों में मानव शक्ति की गतिशीलता के लिए बेहद जरूरी है। हमने इस संबंध में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।" आंकड़ों के अनुसार, 2024 के पहले 9 महीनों में मॉस्को में 61,000 भारतीय पर्यटक गए थे।

कच्चा तेल पुतिन बोले- कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति जारी रखेंगे पुतिन ने कहा, "रूस तेल, गैस, कोयला और भारत के ऊर्जा विकास के लिए जरूरी हर चीज का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। हम तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार हैं।" पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब रूस से तेल खरीदी को लेकर भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। इस वजह से अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है।

समझौते भारत-रूस के बीच ये समझौते भी हुए भारत-रूस के बीच सहयोग और प्रवासन, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा और निगरानी, कृषि और खाद और परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर भी समझौते हुए। भारतीय कंपनियां रूस में एक खाद संयंत्र स्थापित करेंगी। दिल्ली में रशियन एजुकेशन एजेंसी का पहला कार्यालय खोला गया। इससे रूस में पढ़ाई के इच्छुक भारतीय छात्रों का रास्ता आसान होगा। दोनों देश व्यापार का 96 प्रतिशत भुगतान अपनी मुद्रा में कर रहे हैं।