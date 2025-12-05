इंडिगो के CEO बोले- आज 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 10-15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे

एल्बर्स ने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमने गंभीर परिचालन व्यवधानों का अनुभव किया है। तब से यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 5 दिसंबर सबसे गंभीर रूप से प्रभावित दिन रहा, जब रद्द की गई उड़ानों की संख्या 1,000 से भी ज्यादा थी। ये हमारी दैनिक उड़ानों की संख्या के आधे से भी ज्यादा है।"

माफी

CEO ने असुविधा के लिए माफी मांगी

एल्बर्स ने कहा, "मैं इंडिगो में हम सभी की ओर से देरी या रद्दीकरण के कारण हमारे ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए हार्दिक खेद व्यक्त करना चाहता हूं।" उन्होंने यात्रियों को आश्वस्त किया कि इंडिगो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि वे आगे की असुविधा से बचने के लिए रद्द उड़ानों के लिए हवाई अड्डों पर न जाएं।