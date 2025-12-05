इंडिगो के CEO बोले- आज 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 10-15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे
क्या है खबर?
लगातार रद्द हो रही उड़ानों के बीच इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आज (5 दिसंबर) को 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और स्थिति सामान्य होने में 5 दिन और लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये संकट कल यानी 6 दिसंबर को भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या घटकर 1,000 से नीचे आ जाएगी।
बयान
एल्बर्स ने कहा- आज का दिन सबसे गंभीर रूप से प्रभावित रहा
एल्बर्स ने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमने गंभीर परिचालन व्यवधानों का अनुभव किया है। तब से यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 5 दिसंबर सबसे गंभीर रूप से प्रभावित दिन रहा, जब रद्द की गई उड़ानों की संख्या 1,000 से भी ज्यादा थी। ये हमारी दैनिक उड़ानों की संख्या के आधे से भी ज्यादा है।"
माफी
CEO ने असुविधा के लिए माफी मांगी
एल्बर्स ने कहा, "मैं इंडिगो में हम सभी की ओर से देरी या रद्दीकरण के कारण हमारे ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए हार्दिक खेद व्यक्त करना चाहता हूं।" उन्होंने यात्रियों को आश्वस्त किया कि इंडिगो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि वे आगे की असुविधा से बचने के लिए रद्द उड़ानों के लिए हवाई अड्डों पर न जाएं।