प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिन के लिए ई-पर्यटन वीजा की जानकारी दी

भारत और रूस के बीच 30 दिन के मुफ्त ई-पर्यटन वीजा पर सहमति

लेखन गजेंद्र 03:07 pm Dec 05, 202503:07 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को तोहफा दिया है। दोनों देशों के बीच 30 दिन के लिए मुफ्त पर्यटन वीजा पर सहमति बनी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मोदी ने कहा, "मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का निशुल्क ई-पर्यटन वीजा और 30 दिवसीय समूह पर्यटन वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं।"