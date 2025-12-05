LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / भारत और रूस के बीच 30 दिन के मुफ्त ई-पर्यटन वीजा पर सहमति
भारत और रूस के बीच 30 दिन के मुफ्त ई-पर्यटन वीजा पर सहमति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिन के लिए ई-पर्यटन वीजा की जानकारी दी

भारत और रूस के बीच 30 दिन के मुफ्त ई-पर्यटन वीजा पर सहमति

लेखन गजेंद्र
Dec 05, 2025
03:07 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को तोहफा दिया है। दोनों देशों के बीच 30 दिन के लिए मुफ्त पर्यटन वीजा पर सहमति बनी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मोदी ने कहा, "मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का निशुल्क ई-पर्यटन वीजा और 30 दिवसीय समूह पर्यटन वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं।"

फायदा

क्या होगा फायदा?

ई-पर्यटन वीजा के तहत लोगों को घर बैठे ही आसानी से वीजा मिल जाता है। इसके लिए पहले शुल्क लगता था, जो अब रूसी नागरिकों के लिए पूरी तरह फ्री होगा। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं और 24 से 72 घंटे में ई-वीजा मिल जाता है। इसी तरह समूह में भारत आने वाले रूसी नागरिकों को भी मुफ्त में और आसानी से वीजा मिल जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा

Advertisement

घोषणा

आतंकवाद के खिलाफ मिला रूस का साथ

मोदी ने आगे कहा, "आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात। इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताक़त है।"

Advertisement