भारत-रूस के बीच हुए कई समझौते, प्रधानमंत्री मोदी बोले- हमारी दोस्ती ध्रुव तारे की तरह

बयान प्रधानमंत्री बोली- भारत और रूस की दोस्ती ध्रुवतारे की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "25 साल पहले पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी। इस बीच मानवता को कई संकट देखने पड़े, लेकिन भारत-रूस दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बनी रही। पिछले 25 साल में उन्होंने अपने नेतृत्व से हमारे संबंध मजबूत किए हैं। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान ही साल 2000 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई थी। हमारे संबंध ऐतिहासक दौर से गुजर रहे हैं।"

विजन2030 दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग पर रणनीति बनाई दोनों देशों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजन 2030 भी जारी किया। इसमें द्विपक्षीय साझेदारी को 2030 तक बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। भारत-रूस के बीच सहयोग और प्रवासन, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिप और मरीन सहयोग और खाद को लेकर समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे आर्थिक संबंधों को नई ताकत देगा। इससे निर्यात, उत्पादन और को-इनोवेशन के नए दरवाजे खुलेंगे।"

पुतिन का बयान पुतिन ने कहा- आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाएंगे पुतिन ने कहा, "मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सभी भारतीय साथियों को रूसी प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी और मेहमाननवाजी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री के साथ रात्रिभोज पर हमारी बातचीत विशेष रणनीतिक साझेदारी के लिए बहुत मददगार रही। हमने एक करीबी वर्किंग डायलॉग बनाया है। हम SCO सम्मेलन के दौरान मिले थे और हम खुद रूस-भारत डायलॉग की देखरेख कर रहे हैं।"

वीजा रूसी नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करेगा भारत प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी पर्यटकों के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, "इस साल अक्टूबर में लाखों भक्तों ने कलमीकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद लिया है। मुझे खुशी है कि हम जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा लॉन्च करने जा रहे हैं।"