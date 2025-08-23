विदेश मंत्री ने रूसी तेल खरीद, अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप की विदेश नीति पर क्या-क्या कहा?

रूस जयशंकर ने अमेरिका पर किया कटाक्ष जयशंकर ने कहा, "यह हास्यास्पद है कि व्यापार-समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको भारत से तेल खरीदने में कोई समस्या है, तो न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है। अगर आपको पसंद नहीं है, तो न खरीदें।" विदेश मंत्री ने अमेरिका-यूरोप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी ने भी किसी को भारत से तेल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया।

ट्रंप जयशंकर बोले- ट्रंप की विदेश नीति पारंपरिक तरीके से अलग जयशंकर ने कहा, "अब तक ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहा, जिसने विदेश नीति को वर्तमान राष्ट्रपति की तरह सार्वजनिक रूप से संचालित किया हो। यह केवल भारत तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया और यहां तक ​​कि अपने देश के साथ व्यवहार करने का तरीका पारंपरिक रूढ़िवादी तरीके से बहुत अलग है। ट्रंप प्रशासन की ओर से पहली घोषणा अक्सर पहले सार्वजनिक रूप से की जाती है, और फिर संबंधित पक्ष को बताया जाता है।"

समझौता किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं- जयशंकर जयशंकर ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, "वार्ता जारी है और बातचीत कभी भी बंद नहीं हुई है, लेकिन भारत की कुछ 'लाल रेखाएं' हैं। इनमें सबसे अहम हमारे किसानों और छोटे उत्पादकों के हित हैं। सरकार इन हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस पर कोई समझौता संभव नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच ऐसा नहीं है कि 'कुट्टी' हो गई है, बातचीत लगातार चल रही है।"

मध्यस्थता भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता के दावों को फिर नकारा विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान के मामले में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, "भारत-पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे पर हमने 1970 से लेकर अब तक 50 साल में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। भारत में हमेशा से राष्ट्रीय सहमति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। व्यापार, किसानों और हमारी रणनीतिक स्वायत्तता की बात आती है, तो सरकार बहुत स्पष्ट है।"