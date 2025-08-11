भारत ने की असीम मुनीर की धमकी की निंदा, कहा- परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर ने की ओर से रविवार को अमेरिका की धरती से भारत को दी गई परमाणु हमले की धमकी की भारत ने निंदा करते हुए उसे पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। भारत ने कहा परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ मिली हुई है।

प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय ने दी मुनीर के बयान पर प्रतिक्रिया ANI के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की विशिष्ट रणनीति है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैरजिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं को और पुष्ट करती हैं जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है।"

खेद भारत ने धमकी के लिए अमेरिका की धरती के इस्तेमाल को बताया खेदजनक विदेश मंत्रालय ने मुनीर के अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दिए जाने पर भी खेद जताया है। मंत्रालय ने कहा, "यह भी खेदजनक है कि धमकी भरी ये टिप्पणियां एक मित्र तीसरे देश (अमेरिका) की धरती से की गई हैं।" मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा।"

बयान भारतीय अधिकारियों ने क्या कहा? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों कहा है, "पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने एक बार फिर परमाणु हथियारों से जुड़ा बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दुनिया को देखना होगा कि पाकिस्तान न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है। उनके इस बयान के बाद दुनिया को पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं के बारे में चिंतित होने का कारण मिल गया है।" बता दें कि पाकिस्तान पहले भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है।