प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

2 दिवसीय जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं। ये बीते 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा है। चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री के रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत किया गया। यहां वे चीन के राष्ट्रपति शी जिंनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कुछ अन्य देशों के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। वे तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

मुलाकात मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर दुनियाभर की नजरें प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी टैरिफ से उपजी अनिश्चितता, भारत-चीन में सीमा विवाद और भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बदले परिदृश्यों के लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम होगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है, जब दोनों देशों ने संबंधों में नरमी आने के संकेत दिए हैं। वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। ये मुलाकात भी अहम होगी, क्योंकि रूस से तेल खरीदी के चलते अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

ट्विटर पोस्ट चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ VIDEO | Japan: PM Narendra Modi (@narendramodi) arrives in Tianjin, China, to attend the SCO Summit.



During the visit, he is scheduled to hold bilateral meetings with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin.



दौरा कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का चीन दौरा? प्रधानमंत्री कल चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने कहा है कि यह सम्मेलन इस साल चीन के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष और गृह न्यायालय राजनयिक आयोजनों में से एक होगा। इसमें 20 से अधिक विदेशी नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री जिनपिंग और पुतिन से मिलेंगे। मोदी और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुई थी।