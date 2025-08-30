प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात
क्या है खबर?
2 दिवसीय जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं। ये बीते 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा है। चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री के रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत किया गया। यहां वे चीन के राष्ट्रपति शी जिंनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कुछ अन्य देशों के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। वे तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
मुलाकात
मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर दुनियाभर की नजरें
प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी टैरिफ से उपजी अनिश्चितता, भारत-चीन में सीमा विवाद और भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बदले परिदृश्यों के लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम होगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है, जब दोनों देशों ने संबंधों में नरमी आने के संकेत दिए हैं। वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। ये मुलाकात भी अहम होगी, क्योंकि रूस से तेल खरीदी के चलते अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।
ट्विटर पोस्ट
चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ
VIDEO | Japan: PM Narendra Modi (@narendramodi) arrives in Tianjin, China, to attend the SCO Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2025
During the visit, he is scheduled to hold bilateral meetings with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin.
(Source: Third party) pic.twitter.com/fa8e5LQIDT
दौरा
कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का चीन दौरा?
प्रधानमंत्री कल चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने कहा है कि यह सम्मेलन इस साल चीन के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष और गृह न्यायालय राजनयिक आयोजनों में से एक होगा। इसमें 20 से अधिक विदेशी नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री जिनपिंग और पुतिन से मिलेंगे। मोदी और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुई थी।
जापान
प्रधानमंत्री बोले- जापान यात्रा याद रखी जाएगी
जापान से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, "जापान की यह यात्रा उन उपयोगी परिणामों के लिए याद रखी जाएगी, जिनसे दोनों देश के लोगों को लाभ होगा। मैं प्रधानमंत्री इशिबा, जापानी जनता और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं।" प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जापान में बुलेट ट्रेन की यात्रा की, प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और उद्योग क्षेत्र के लोगों और भारतीय समुदाय से मिले।
SCO
SCO क्या है SCO?
SCO एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी औपचारिक स्थापना 2001 में एक शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके स्थायी सदस्य बन गए। 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना। SCO देशों में दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन देशों का योगदान 20 प्रतिशत के आसपास है।