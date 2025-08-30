प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन में सफर किया, भारतीय रेल चालकों से भी मिले

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन चलाने का प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मुलाकात की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे प्रशिक्षण दे रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य-प्रान्त सहयोग भारत-जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसी वजह से भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reached Sendai from Tokyo in a bullet train. Japanese PM Shigeru Ishiba is also with him. (Video: DD) pic.twitter.com/zTWGlZntwF

निवेश

भारत में 59 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा जापान

प्रधानमंत्री ने जापान दौरे के पहले दिन भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान भारत-जापान में 10 अहम समझौते हुए। जापान भारत में 10 साल में 59 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमत हुआ है। चंद्रयान-5 के लिए भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों में समझौता हुआ है। दोनों देश सेमीकंडक्टर, खनिज, दवा और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे।