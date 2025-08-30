प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन में सफर किया, भारतीय रेल चालकों से भी मिले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापान दौरे के दूसरे दिन बुलेट ट्रेन देखने के लिए मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी थे। दोनों नेताओं ने जापान की सबसे आधुनिक E10 बुलेट ट्रेन में सफर किया। इस दौरान सेंडाई में लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि यही बुलेट ट्रेन भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाए जाने की योजना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन चलाने का प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मुलाकात की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे प्रशिक्षण दे रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य-प्रान्त सहयोग भारत-जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसी वजह से भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई।
प्रधानमंत्री ने जापान दौरे के पहले दिन भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान भारत-जापान में 10 अहम समझौते हुए। जापान भारत में 10 साल में 59 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमत हुआ है। चंद्रयान-5 के लिए भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों में समझौता हुआ है। दोनों देश सेमीकंडक्टर, खनिज, दवा और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे।