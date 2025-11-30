तमिलनाडु: कोयंबटूर में युवक ने की पत्नी की हत्या, शव के साथ सेल्फी लेकर की पोस्ट
क्या है खबर?
तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शव के साथ एक सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तिरुनेलवेली निवासी बालामुरुगन नाम के आरोपी को अपनी पत्नी श्रीप्रिया पर विवाहेतर संबंध होने का शक था। दंपति के तीन बच्चे थे। निजी कारणों से श्रीप्रिया अपने पति से दूर कोयंबटूर के एक महिला छात्रावास में रह रही थी और काम कर रही थी।
घटना
आरोपी ने किस तरह दिया घटना को अंजाम?
पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन बालामुरुगन कथित तौर पर श्रीप्रिया से हॉस्टल में मिलने गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। जब उसने मना कर दिया, तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। उसी दौरान बालामुरुगन ने कथित तौर पर दरांती निकाला और श्रीप्रिया पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वह पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक शव के पास ही बैठा रहा।
सेल्फी
बालामुरुगन ने पत्नी के शव के साथ पोस्ट की खौफनाक सेल्फी
एक चौंकाने वाली घटना में बालामुरुगन ने खून से लथपथ श्रीप्रिया के शव के बगल में बैठकर उसके साथ एक सेल्फी ली। इंडिया टुडे के अनुसार, उसने फिर उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस पर अपलोड कर दिया, जिसका कैप्शन था, 'विश्वासघात की कीमत मौत।' रत्नापुरी पुलिस ने बालामुरुगन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में ममला दर्ज किया है।