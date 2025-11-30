कोयंबटूर में युवक ने की पत्नी की हत्या

तमिलनाडु: कोयंबटूर में युवक ने की पत्नी की हत्या, शव के साथ सेल्फी लेकर की पोस्ट

लेखन भारत शर्मा 07:29 pm Nov 30, 202507:29 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शव के साथ एक सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तिरुनेलवेली निवासी बालामुरुगन नाम के आरोपी को अपनी पत्नी श्रीप्रिया पर विवाहेतर संबंध होने का शक था। दंपति के तीन बच्चे थे। निजी कारणों से श्रीप्रिया अपने पति से दूर कोयंबटूर के एक महिला छात्रावास में रह रही थी और काम कर रही थी।