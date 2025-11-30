UPI लेनदेन में पिछले महीने हुआ जबरदस्त इजाफा, जानिए कितना हुआ
क्या है खबर?
भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से भुगतान में नवंबर में भारी वृद्धि देखी गई है। 28 नवंबर तक 24.58 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 19 अरब से ज्यादा लेनदेन हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की ओर से जारी आंकड़े पिछले साल इसी महीने के लेनदेन की तुलना में उल्लेखनीय बढ़त दर्शाते हैं। नवंबर, 2024 में UPI ने 21.55 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 15.48 अरब लेनदेन दर्ज किए थे।
वृद्धि
सालाना आधार पर इतनी हुई वृद्धि
ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने में UPI लेनदेन की मात्रा नवंबर, 2024 की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत बढ़ी, जबकि लेनदेन मूल्य में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवंबर, 2023 की तुलना में यह वृद्धि और भी मजबूत दिखाई देती है। केवल 2 सालों में लेनदेन की मात्रा में लगभग 70 प्रतिशत और मूल्य में 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। NPCI के आंकड़े 2021-2025 के बीच पिछले 5 सालों में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं।
वित्त वर्ष
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कैसे रहे आंकड़े?
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक UPI ने 12.41 अरब लेनदेन संसाधित किए हैं, जिनकी औसत दैनिक मात्रा 68.96 करोड़ और औसत दैनिक मूल्य 91,324 करोड़ रुपये रहा है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में इसी अवधि के दौरान औसत दैनिक मात्रा 51.60 करोड़ और औसत दैनिक मूल्य 71,839 करोड़ रुपये रहा है। इस निरंतर वृद्धि का श्रेय स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, सरलीकृत भुगतान इंटरफेस और व्यापारियों द्वारा QR-आधारित भुगतान व्यापक स्वीकृति को दिया जा सकता है।