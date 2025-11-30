UPI लेनदेन में पिछले महीने हुआ जबरदस्त इजाफा, जानिए कितना हुआ 

वृद्धि

सालाना आधार पर इतनी हुई वृद्धि

ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने में UPI लेनदेन की मात्रा नवंबर, 2024 की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत बढ़ी, जबकि लेनदेन मूल्य में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवंबर, 2023 की तुलना में यह वृद्धि और भी मजबूत दिखाई देती है। केवल 2 सालों में लेनदेन की मात्रा में लगभग 70 प्रतिशत और मूल्य में 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। NPCI के आंकड़े 2021-2025 के बीच पिछले 5 सालों में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं।