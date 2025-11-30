अमेजन ने ब्लैक फ्राइडे स्कैम को लेकर यूजर्स को हिदायत दी है

अमेजन ने ब्लैक फ्राइडे स्कैम को लेकर दी चेतावनी, जानिए कैसे हो रही ठगी

क्या है खबर?

अमेजन ने अपने 30 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स को एक स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है, जो ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग सीजन के दौरान और तेज हो जाएगा। यह स्कैम नकली डिलीवरी अलर्ट, फर्जी अकाउंट नोटिफिकेशन और खतरनाक लिंक का इस्तेमाल करके संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अमेजन अकाउंट क्रेडेंशियल की जानकारी भी शामिल है। धोखाधड़ी फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से भेजे गए ब्राउजर नोटिफिकेशन से हो रही है।