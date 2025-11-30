अमेजन ने ब्लैक फ्राइडे स्कैम को लेकर दी चेतावनी, जानिए कैसे हो रही ठगी
क्या है खबर?
अमेजन ने अपने 30 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स को एक स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है, जो ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग सीजन के दौरान और तेज हो जाएगा। यह स्कैम नकली डिलीवरी अलर्ट, फर्जी अकाउंट नोटिफिकेशन और खतरनाक लिंक का इस्तेमाल करके संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अमेजन अकाउंट क्रेडेंशियल की जानकारी भी शामिल है। धोखाधड़ी फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से भेजे गए ब्राउजर नोटिफिकेशन से हो रही है।
तरीका
इस तरह से की जा रही ठगी
फोर्टीगार्ड लैब्स के आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में 700 से अधिक हानिकारक हॉलीडे-थीम वाले डोमेन पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से कई में अनजान खरीदारों को लुभाने के लिए 'क्रिसमस', 'ब्लैक फ्राइडे' और 'सेल' जैसे कीवर्ड शामिल हैं। अमेजन यूजर्स को डिलीवरी या अकाउंट की समस्याओं का दावा करने वाले फर्जी मैसेज, सोशल मीडिया पर भ्रामक थर्ड-पार्टी ऑफर और भुगतान या व्यक्तिगत विवरण की मांग करने वाले अनधिकृत चैनल्स के माध्यम से आग्रह के बारे में सावधान करता है।
तकनीक
AI के इस्तेमाल से बनाई नकली वेबसाइट्स
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि छुट्टियों के मौसम में इस तरह की ठगी में तेजी से वृद्धि हुई है। अक्सर, असली खुदरा विक्रेताओं के पेजों की नकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने वाली परिष्कृत नकली शॉपिंग वेबसाइट्स की संख्या 200 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई है, जिससे उनका पता लगाना और भी मुश्किल हो गया है। इस दौरान ऐसे प्रमोशनल ईमेल में 620 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है।