वनडे क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सर्वाधिक छक्के

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले रांची वनडे में 57 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 60वां अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के भी लगाए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 रोहित शर्मा (352 छक्के) रोहित ने अपने वनडे करियर में अब तक 277 मैच खेले हैं, जिसकी 269 पारियों में 352 छक्के लगा लिए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक 11,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 33 शतक और 60 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं।

#2 शाहिद अफरीदी (351 छक्के) पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी इस सूची में दूसरे पायदान पर हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे अफरीदी ने 398 मैचों की 369 पारियों में 351 छक्के लगाए थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने अपने करियर में 369 पारियों में 23.57 की औसत के साथ 8,064 रन बनाए थे। उन्होंने 6 शतक भी अपने नाम किए थे।

#3 क्रिस गेल (331 छक्के) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने खेल के हर प्रारूप में छक्कों का अम्बार लगाया था। उन्होंने 301 वनडे मैच खेले थे, जिसकी 294 पारियों में 37.83 की औसत के साथ 10,480 रन बनाए थे, जिसमें 25 शतक भी शामिल थे। अपने बेमिसाल करियर में उन्होंने 331 छक्के और 1,128 चौके भी लगाए थे। गेल ने 2019 में अपने वनडे करियर का आखिरी मुकाबला खेला था।

