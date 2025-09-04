NDA ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है

NDA का बिहार बंद: पटना में आगजनी, जज की गाड़ी रोकी, कई जगहों पर हाईवे जाम

लेखन आबिद खान 10:51 am Sep 04, 202510:51 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार बंद बुलाया है। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है, जिससे लंबा जाम लग गया है। राजधानी पटना में आगजनी की घटना सामने आई है। कई अहम चौराहों पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। स्कूली बसों को भी कार्यकर्ताओं ने वापस लौटा दिया है।