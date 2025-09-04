NDA का बिहार बंद: पटना में आगजनी, जज की गाड़ी रोकी, कई जगहों पर हाईवे जाम
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार बंद बुलाया है। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है, जिससे लंबा जाम लग गया है। राजधानी पटना में आगजनी की घटना सामने आई है। कई अहम चौराहों पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। स्कूली बसों को भी कार्यकर्ताओं ने वापस लौटा दिया है।
पटना
पटना में जज की गाड़ी भी रोकी
पटना में आयकर चौराहे के पास पटना हाई कोर्ट के जज की गाड़ियों को भी महिला कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। महिलाओं ने कहा कि किसी गाड़ी को नहीं चलना है तो फिर पुलिस की गाड़ी क्यों चलेगी। पुलिसकर्मियों ने कहा कि उन पर प्रतिबंध नहीं था। इस दौरान 10 मिनट तक कार्यकर्ताओं और पुलिस की बहस होती रही। बाद में कुछ वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ताओं ने वाहन को जाने दिया।