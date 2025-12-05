'राहु केतु' का नया पोस्टर जारी, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा का दिखा मजेदार अंदाज
फिल्म 'फुकरे' वाली जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अपनी आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसे देखने के बाद से लोग फिल्म के लिए उतावले हो गए हैं। अब निर्माताओं ने फिल्म 'राहु केतु' से दिलचस्प और मजेदार पोस्टर साझा किया है जो लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा देगा।
2026 में रिलीज हो रही है 'राहु केतु'
फिल्म 'राहु केतु' का पोस्टर साझा करते हुए हुए निर्माताओं ने लिखा, 'पापियों बचके रहना, क्योंकि सबकी दशा और दिशा बदलने आ रहे हैं राहु केतु!' इस पोस्टर में पुलकित और वरुण को राहु और केतु के अवतार में दिखाया गया है, जो देखने में बेहद दिलचस्प है। फिल्म में शालिनी पांडे, अमित सियाल और चंकी पांडे भी अहम किरदार में हैं। विपुल विग द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को 16 जनवरी, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
PULKIT SAMRAT - VARUN SHARMA: 'RAHU KETU' NEW POSTER OUT NOW – 16 JAN 2026 RELEASE... A blend of folklore, situational comedy, and social commentary... #RahuKetu arrives in cinemas on 16 Jan 2026.#RahuKetu marks the return of #PulkitSamrat and #VarunSharma after the #Fukrey… pic.twitter.com/bNcPDHlCl6— taran adarsh (@taran_adarsh) December 5, 2025