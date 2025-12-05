'राहु केतु' का नया पोस्टर जारी

'राहु केतु' का नया पोस्टर जारी, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा का दिखा मजेदार अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 06:16 pm Dec 05, 202506:16 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'फुकरे' वाली जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अपनी आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसे देखने के बाद से लोग फिल्म के लिए उतावले हो गए हैं। अब निर्माताओं ने फिल्म 'राहु केतु' से दिलचस्प और मजेदार पोस्टर साझा किया है जो लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा देगा।