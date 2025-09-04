दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर के पार, भारी बारिश हुई तो ये इलाके डूबेंगे

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार शाम को 207.19 मीटर के बाद गुरुवार सुबह 6 बजे यह 207.48 मीटर के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली का सबसे व्यस्त निगमबोध श्मशाम घाट बाढ़ में डूबने की वजह से बंद कर दिया गया है। अगर भारी बारिश हुई और हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ा गया तो आसपास के इलाके भी डूब सकते हैं। फिलहाल सुबह 8 बजे के बाद जलस्तर में हल्की गिरावट दिखी है।

खतरा इन इलाकों में बाढ़ का खतरा दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। ऐसे में अगर भारी होती रही तो कई इलाकों में बाढ़ आएगी। पुराना रेलवे पुल बंद है और मयूर विहार फेज 1 के राहत शिविर और यमुना बाजार में घरों में पानी घुस गया है। निचले इलाके कश्मीरी गेट, सचिवालय, लाल किला क्षेत्र, सिविल लाइन्स, शांति वन, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, ITO-आसपास, तिमारपुर, मोरी गेट, शास्त्री नगर में भी बाढ़ की संभावना है।

उपाय क्या किए गए हैं बचाव उपाय? दिल्ली के निचले इलाके में 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अभी 8,018 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है और 2,030 अन्य लोगों को 13 स्थायी आश्रय स्थलों में रखा गया है। नदी से पानी के किसी भी तरह के बहाव को रोकने के लिए दिल्ली में सभी 13 नियामक नालों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 38 स्थानों पर राहत शिविर लगाए हैं और 27 स्थानों पर 522 तंबुओं की व्यवस्था कर अस्थायी राहत दी है।

रिकॉर्ड दिल्ली में 2023 में जलस्तर का टूटा था रिकॉर्ड सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 1963 के बाद से यह 5वीं बार है, जब यमुना का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। इससे पहले नदी 2013 में 207.32 मीटर, 2010 में 207.11 मीटर और 1978 में 207.49 मीटर के स्तर पर पहुंची थी। वर्ष 2023 में जुलाई में भारी बारिश और हरियाणा के बैराज से छोड़े गए पानी के कारण नदी 208.66 मीटर के स्तर पर पहुंची थी।