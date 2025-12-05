अगली खबर
नीतीश कुमार ने बिहार में नागरिक उड्डयन के साथ युवा और रोजगार विभाग बनाया
लेखन गजेंद्र
Dec 05, 2025 06:24 pm
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में 3 नए विभाग गठित करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि वे युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए अलग विभाग, उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए अलग विभाग और हवाई यात्रा से संबंधित मामलों के लिए अलग विभाग बनाएंगे। साथ ही सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम निदेशालय और बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम भी बनाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
नीतीश कुमार ने जानकारी दी
हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही…— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 5, 2025