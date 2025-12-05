नीतीश कुमार ने 3 नए विभाग बनाने का निर्णय लिया

नीतीश कुमार ने बिहार में नागरिक उड्डयन के साथ युवा और रोजगार विभाग बनाया

लेखन गजेंद्र 06:24 pm Dec 05, 202506:24 pm

क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में 3 नए विभाग गठित करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि वे युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए अलग विभाग, उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए अलग विभाग और हवाई यात्रा से संबंधित मामलों के लिए अलग विभाग बनाएंगे। साथ ही सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम निदेशालय और बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम भी बनाएंगे।