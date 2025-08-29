बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला दरभंगा से गिरफ्तार, भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट
क्या है खबर?
बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा सिंहवाड़ा के रूप में हुई है, जो भपुरा गांव का निवासी है। पुलिस ने गुरुवार रात को छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा है। उसके खिलाफ सिमरी थाने में मामला दर्ज है। आरोपी से पूछताछ की जा रही हैं, वहीं पटना में शुक्रवार को मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए।
हंगामा
भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच मारपीट
प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द मामले में शुक्रवार को राजधानी पटना में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दरअसल, भाजपा ने घटना और कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के विरोध में पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय 'सदाकत भवन' तक मार्च निकाला था। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय में घुस गए, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पत्थरबाजी हुई और लाठी-डंडे चले, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस को पिस्तौल दिखाकर लोगों को शांत कराना पड़ा।
विवाद
क्या है मामला?
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) समेत महागठबंधन की ओर से बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली जा रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हैं। दरभंगा के जाले में कांग्रेस के दावेदार मोहम्मद नौशाद ने यात्रा के लिए स्वागत मंच तैयार कराया था। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मामले पर राजनीतिक बवाल बढ़ गया और भाजपा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
ट्विटर पोस्ट
कांग्रेस ने हंगामे के दौरान का वीडियो साझा किया
बिहार में गुNDAराज अब पागल हो चुका है।— Bihar Congress (@INCBihar) August 29, 2025
आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाई दंगाइयों द्वारा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए। पूरे परिसर में पत्थरबाजी, गाली-गलौज एवं तोड़फोड़ की गई। यह बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला… pic.twitter.com/XjuDk3Mt9O
नाराजगी
अमित शाह से लेकर नीतीश तक के जताई नाराजगी
प्रधानमंंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने नाराजगी जताई थी। शाह ने एक्स पर लिखा, 'दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और RJD के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।' बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसकी निंदा की है।