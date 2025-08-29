बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला दरभंगा से गिरफ्तार, भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट

हंगामा

भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच मारपीट

प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द मामले में शुक्रवार को राजधानी पटना में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दरअसल, भाजपा ने घटना और कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के विरोध में पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय 'सदाकत भवन' तक मार्च निकाला था। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय में घुस गए, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पत्थरबाजी हुई और लाठी-डंडे चले, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस को पिस्तौल दिखाकर लोगों को शांत कराना पड़ा।