बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में अगले साल चुनाव, भारत के लिए ये कितने अहम?

राजनीतिक अस्थिरता या आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे भारत के 3 पड़ोसी देशों- नेपाल , म्यांमार और बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होना है। भारत की इन चुनावों पर नजरें रहेंगी, क्योंकि वहां उथल-पुथल का असर देश में भी महसूस होता रहा है। भारत चाहता है कि इन पड़ोसी देशों में स्थिर और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बने, ताकि उसका पड़ोसी इलाका शांत रहे। आइए इन चुनावों की अहमियत समझते हैं।

म्यांमार म्यांमार में गृह युद्ध के बीच 5 साल बाद चुनाव म्यांमार के सैन्य जुंटा शासन ने 28 दिसंबर से चरणबद्ध चुनाव कराने का ऐलान किया है। 2021 में आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार गिरने के बाद ये पहले चुनाव हैं। हालांकि, ज्यादातर हिस्सा अभी भी गृह युद्ध की चपेट में हैं, सू की पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और संसद की एक चौथाई सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में संभावना है कि सत्ता सैन्य शासन के हाथ में ही बनी रह सकती है।

भारत की नजर म्यांमार चुनाव पर क्यों रहेंगी भारत की नजरें? हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत म्यांमार में शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति की वापसी के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। म्यांमार में जारी संघर्ष के चलते हजारों लोग सीमा पार कर मिजोरम में शरण लेने पर मजबूर हुए हैं। वहां की सेना के कई जवानों ने भी मिजोरम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। म्यांमार में अशांति से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में तनाव बढ़ने की आशंका होती है।

