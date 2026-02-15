नासा के क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुंच गए हैं

नासा के क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS में किया प्रवेश, जानिए इस मिशन का उद्देश्य

क्या है खबर?

नासा के स्पेस-X क्रू-12 के 4 सदस्य सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) में प्रवेश कर गए और एक दीर्घकालिक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन की शुरुआत के लिए मिशन 74 में शामिल हो गए। क्रू-12 ने क्रू-11 का स्थान लिया है, जिसे एक चिकित्सीय समस्या के कारण समय से पहले पृथ्वी पर लौटना पड़ा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू-12 लगभग 34 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 3:44 बजे परिक्रमा कर रही प्रयोगशाला में पहुंचा।