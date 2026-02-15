LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / नासा के क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS में किया प्रवेश, जानिए इस मिशन का उद्देश्य
नासा के क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS में किया प्रवेश, जानिए इस मिशन का उद्देश्य
नासा के क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुंच गए हैं

नासा के क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS में किया प्रवेश, जानिए इस मिशन का उद्देश्य

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 15, 2026
09:52 am
क्या है खबर?

नासा के स्पेस-X क्रू-12 के 4 सदस्य सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) में प्रवेश कर गए और एक दीर्घकालिक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन की शुरुआत के लिए मिशन 74 में शामिल हो गए। क्रू-12 ने क्रू-11 का स्थान लिया है, जिसे एक चिकित्सीय समस्या के कारण समय से पहले पृथ्वी पर लौटना पड़ा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू-12 लगभग 34 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 3:44 बजे परिक्रमा कर रही प्रयोगशाला में पहुंचा।

अंतरिक्ष यात्री 

यह काम करेंगे क्रू-12 के सदस्य 

नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर, जैक हैथवे, फ्रांसीसी सोफी एडेनोट और रूसी एंड्री फेद्येव ने अंतरिक्ष स्टेशन और स्पेस-X ड्रैगन के बीच के द्वार खोलने के बाद ISS में प्रवेश किया। ये 8 महीनों के दौरान कई प्रयोग करेंगे, जिनमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी शामिल है। इस क्रू रोटेशन मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से फाल्कन 9 रॉकेट से 13 फरवरी को भारतीय समयानुसार शाम 3:45 बजे लॉन्च किया था।

ट्विटर पोस्ट

क्रू-12 के सदस्यों ने ISS में रखा कदम

Advertisement

वजह 

इस कारण वापस लौटा था क्रू-11

इन 4 सदस्यों ने क्रू-11 की जगह ली, जो अंतरिक्ष स्टेशन के इतिहास में पहली बार चिकित्सा सहायता के लिए निर्धारित समय से एक महीने पहले जनवरी में पृथ्वी पर लौट आया था। पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहे ISS में तब से 3 सदस्यों का एक सीमित दल तैनात है। नासा ने उस स्वास्थ्य समस्या के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण क्रू-11 मिशन समय से पहले समाप्त हो गया था।

Advertisement