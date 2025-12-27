LOADING...
बांग्लादेश में मशहूर सिंगर के कॉन्सर्ट पर भीड़ का हमला, शो रद्द करना पड़ा; 20 घायल 

लेखन आबिद खान
Dec 27, 2025
09:12 am
क्या है खबर?

बांग्लादेश में रुक-रुककर हिंसा जारी है। अब मशहूर रॉकस्टार और बैंड आइकन जेम्स के एक कॉन्सर्ट में कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। यह कार्यक्रम फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान कुछ बाहरी लोगों ने ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया और मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हंगामे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

हमला

कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही घुसी भीड़

कॉन्सर्ट रात 9 बजे फरीदपुर जिला स्कूल परिसर में शुरू होने वाला था। इससे पहले ही कुछ लोग जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। रोकने पर उन्होंने हंगामा किया और ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। स्कूली छात्रों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसमें 20 से 25 छात्र घायल हो गए। हंगामा बढ़ता देख फरीदपुर के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर सुरक्षा कारणों से आयोजन रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम जारी रखना संभव नहीं था।

