बांग्लादेश में मशहूर सिंगर के कॉन्सर्ट पर भीड़ का हमला, शो रद्द करना पड़ा; 20 घायल 

हमला

कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही घुसी भीड़

कॉन्सर्ट रात 9 बजे फरीदपुर जिला स्कूल परिसर में शुरू होने वाला था। इससे पहले ही कुछ लोग जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। रोकने पर उन्होंने हंगामा किया और ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। स्कूली छात्रों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसमें 20 से 25 छात्र घायल हो गए। हंगामा बढ़ता देख फरीदपुर के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर सुरक्षा कारणों से आयोजन रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम जारी रखना संभव नहीं था।