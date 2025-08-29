पंजाब के 7 जिलों में बाढ़; सेना-NDRF बचाव अभियान में जुटी, मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक

पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का, कपूरथला और होशियारपुर बाढ़ की चपेट में हैं। इन 7 जिलों के 250 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक हजारों लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF), भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (SSB) और कई अन्य एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों और मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है।

बांध सुखना झील और भाखड़ा बांध के गेट खोले गए लगातार बारिश के बाद चंडीगढ़ स्थित सुखना झील के 2 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इससे घग्गर का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद नदी किनारे बसे गांवों में चेतावनी जारी की गई है। वहीं, भाखड़ा बांध के भी सभी गेट खोल दिए गए हैं। इससे सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ गया है। रोपड़, नवांशहर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, तरनतारन और फाजिल्का में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है।

मौत बाढ़ से कम से कम 6 लोगों की मौत बाढ़ के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। बरनाला में छत गिरने से लखविंदर सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। तरनतारन में 11 और 9 साल के 2 बच्चे ईंट भट्ठे के गड्ढे में भरे पानी में डूब गए। माधोपुर और गुरदासपुर में 3 लोगों के नदी में बहने की खबर है। पठानकोट में एक बच्ची भी बह गई है।

बैठक मुख्यमंत्री करेंगे आपात बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे उपायों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मान ने अमृतसर में ब्यास और रावी नदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वे अजनाला में भी पहुंचे और लोगों को मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने मंत्रियों को भी सक्रिय रहते हुए क्षेत्र में मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

ट्विटर पोस्ट सड़क-पानी दोनों पर चलने वाली गाड़ियों का भी हो रहा इस्तेमाल #WATCH | Amritsar, Punjab: Indian Army uses ATOR N1200 Specialist Mobility Vehicle (SMV) as part of rescue operation in the flood-affected areas of Amritsar



