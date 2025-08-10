स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कदम उठाने पर विचार कर रहा भारत

अमेरिका ने जून में स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये लागू भी हो गया है। अब भारत इसकी प्रतिक्रिया में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामले के जानकार लोगों ने इसके संकेत दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत का पहला जवाबी कदम होगा।

रिपोर्ट भारत ने कार्रवाई के लिए कानूनी आधार तैयार किया- रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से कहा कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत स्टील और एल्युमीनियम पर जवाबी कार्रवाई के लिए कानूनी आधार तैयार कर लिया है। भारत ने इस संबंध में WTO को एक नोटिस भेजकर रियायतों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे अमेरिका में बने एल्युमीनियम, स्टील और अन्य वस्तुओं के आयात पर शुल्क बढ़ जाएगा।

नोटिस भारत ने नोटिस में क्या कहा? भारत ने कहा, "अमेरिका ने एल्युमीनियम और स्टील उत्पादों के आयात पर सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इनको अमेरिका ने WTO को अधिसूचित नहीं किया है। अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए भारत उन रियायतों या दायित्वों को निलंबित करने का अधिकार रखता है, जो भारत के व्यापार पर इस उपाय के प्रतिकूल प्रभावों के लगभग बराबर हैं। भारत द्वारा प्रस्तावित रियायतों के निलंबन के परिणामस्वरूप अमेरिका में उत्पादित उत्पादों से समान शुल्क वसूला जाएगा।"

अमेरिका अमेरिका ने भारत का प्रस्ताव खारिज किया अमेरिका ने पहले ही भारत के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने WTO नियमों का पालन न करने वाले सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श करने की बात कही थी। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया था कि अमेरिका का कहना है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किए गए हैं। हालांकि, भारत इन्हें सुरक्षा उपाय मानता है, जिन्हें WTO के सुरक्षा समझौते (AOS) के तहत अधिसूचित किया जाना जरूरी है।

भारत भारत ने कहा- जवाब देने का अधिकार एक सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "अमेरिका भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, जबकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत अमेरिका की एकतरफा और अनुचित कार्रवाइयों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जवाबी कार्रवाई की शुरुआत भारतीय स्टील, एल्युमीनियम और उनके उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के आनुपातिक जवाब से हो सकती है।"