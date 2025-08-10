दिल्ली में थार कार ने 2 पैदल यात्रियों को कुचला (तस्वीर: एक्स/@ians_india)

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को कुचला, एक की मौत

लेखन भारत शर्मा 11:05 am Aug 10, 202511:05 am

क्या है खबर?

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार थार कार ने पैदल जा रहे 2 राहगीरों को कुचल दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। उसका अस्पताल में उपचार जारी है। यह घटना राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी घटित हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि उच्च सुरक्षा वाले इलाके में मृत व्यक्ति का पुलिस के पहुंचने तक शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा।