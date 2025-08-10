LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को कुचला, एक की मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को कुचला, एक की मौत
दिल्ली में थार कार ने 2 पैदल यात्रियों को कुचला (तस्वीर: एक्स/@ians_india)

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को कुचला, एक की मौत

लेखन भारत शर्मा
Aug 10, 2025
11:05 am
क्या है खबर?

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार थार कार ने पैदल जा रहे 2 राहगीरों को कुचल दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। उसका अस्पताल में उपचार जारी है। यह घटना राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी घटित हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि उच्च सुरक्षा वाले इलाके में मृत व्यक्ति का पुलिस के पहुंचने तक शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि तड़के दो लोग चाणक्यपुरी में 11 मूर्ति इलाके के पास पैदल जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार थार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद कार डिवायडर से टकरा गई और उसका बाईं ओर का आगे का पहिया निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के एक घंटे बाद तक मृतक का शव सड़क पर ही पड़ा रहा था।

कार्रवाई

पुलिस ने क्या की कार्रवाई?

पुलिस ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और कार नंबर के आधार पर चालक को गिरफ्तार कर लिया। कार में शराब की बोतलें भी मिली है। आरोपी चालक ने पुलिस को बताया कि कार उसके दोस्त की है और उसने उसे उधार लिया था। उसने बताया कि झपकी लगने से कार ने अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। पुलिस अब आरोपी का मेडिकल कराकर उसे नशे में होने या न होने का पता लगा रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें हादसे के बाद का वीडियो