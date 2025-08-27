नोएडा दहेज हत्याकांड में नया ट्विस्ट, अब निक्की के मायके वालों पर लगे प्रताड़ना के आरोप

नोएडा के चर्चित दहेज हत्याकांड मामले में एक नया और नाटकीय मोड़ सामने आया है। अब पीड़िता निक्की भाटी के परिवार पर नए आरोप लगाए गए हैं। निक्की की भाभी ने आरोप लगाए हैं कि उससे भी ससुराल वालों ने पैसे मांगे थे और कथित तौर पर मारपीट की थी। ये आरोप निक्की के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी ने लगाए हैं। फिलहाल मीनाक्षा अपने पति से अलग रह रही हैं।

आरोप मीनाक्षी का आरोप- निक्की के परिवार ने SUV और नकदी मांगी रोहित और मीनाक्षी की शादी साल 2016 में हुई थी। मीनाक्षी का कहना है कि उनके परिवार ने दहेज में एक मारुति सुजुकी सियाज कार दी थी, लेकिन उनके ससुराल वालों ने इसे 'अशुभ' बताकर बेच दिया। इसके बाद निक्की के परिवार ने स्कॉर्पियो के नए मॉडल और नकदी की मांग की थी। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि मना करने पर उसके ससुराल वालों ने उसे माता-पिता के घर भेज दिया था।

पंचायत गांव की पंचायत तक पहुंचा था मामला ये मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा था। पंचायत ने सलाह दी थी कि या तो शादी में खर्च किए गए 35 लाख रुपये मीनाक्षी के परिवार को लौटा दिए जाएं, ताकि उसकी दोबारा शादी हो सके या फिर पति का परिवार उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। हालांकि, पंचायत से विवाद सुलझ नहीं पाया। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया।

बयान मीनाक्षी बोली- कई बार 5-5 लाख रुपये लिए गए NDTV के मुताबिक, मीनाक्षी ने कहा, "मुझे दहेज के लिए छोड़ा गया, कई बार 5-5 लाख रुपये लिए गए, स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग भी की गई।" मीनाक्षी ने आरोप लगाए कि शादी के बाद से ही उनके साथ मारपीट होती रही। ससुराल में उन्हें फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। मीनाक्षी की मां ने कहा कि शादी के एक महीने बाद से ही मारपीट शुरू हो गई थी। कार, सोना और सामान देने के बावजूद शोषण होता रहा।