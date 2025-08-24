नोएडा में दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति की सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाया संदेह

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति को 36 लाख रुपये की दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके 6 वर्षीय बेटे ने भी पिता द्वारा मां की हत्या करने का बयान दिया है। हालांकि, अब पति की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है, जिसमें उसका दावा है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। इस दावे से मामले की सच्चाई पर संदेह बढ़ गया है।

प्रकरण क्या है दहेज हत्या का मामला? कासना थानाप्रभारी ने बताया कि मृतका की पहचान निक्की (28) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति विपिन भाटी (28) है। गत गुरुवार को निक्की को जली हुई हालत में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रैफर कर दिया था। मामले में निक्की के 6 वर्षीय बेटे ने पिता और दादी पर मां को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। उसके बाद पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी सामने आए घटना के 2 वीडियो पुलिस ने बताया कि सिरसा में हुई इस घटना के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें विपिन को उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है। इसी तरह एक वीडियो में निक्की को घटना के बाद लंगड़ाते हुए सीढ़िया उतरते हुए दिखाया गया है।

आरोप बेटे ने क्या लगाया आरोप? पुलिस पूछताछ में बेटे ने कहा, "पापा और दादी ने मेरी मां के ऊपर कुछ पदार्थ डाला और फिर पापा ने थप्पड़ मारने के बाद लाइटर से आग लगा दी।" उसी घर में शादी होकर आई निक्की की बड़ी बहन कंचन ने कहा, "निक्की को उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया क्योंकि वह उन्हें 36 लाख रुपये दहेज में नहीं ला सकी। उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट भी की।"

मांग कंचन ने की कड़ी सजा की मांग कंचन ने कहा, "हमारे ससुराल वाले कहते थे कि शादी में उन्हें ये-वो नहीं मिला। गुरुवार रात डेढ़ बजे से सुबह चार बजे के बीच मेरे साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने कहा एक के लिए तो दहेज मिल गया, दूसरे का क्या? तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर है। हम फिर से शादी कर लेंगे।" कंचन ने कहा, "मैने निक्की को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाई। मैं चाहती हूं कि उन्हें भी कड़ी सजा मिले।"

कार्रवाई पुलिस ने क्या की कार्रवाई? कंचन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति विपिन, देवर रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर भाटी के खिलाफ दहेज हत्या मामला दर्ज कर लिया गया है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि, जांच में पुलिस को विपिन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली है, जिसमें उसने निक्की के आत्महत्या करने का दावा किया है। इस दावे ने पुलिस को संशय में डाल दिया है।