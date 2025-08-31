TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर FIR, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान

FIR

किन-किन धाराओं में हुई FIR?

पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर रायपुर के माना पुलिस स्टेशन में महुआ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि महुआ का बयान आपत्तिजनक और असंवैधानिक है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि रायपुर के माना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी हैं और बयान से उनके बीच भय का माहौल बन रहा है।