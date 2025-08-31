TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर FIR, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान
क्या है खबर?
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा अब नए विवाद में फंस गई हैं। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में FIR दर्ज हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक भाषण देने के बाद महुआ पर ये FIR हुई है। महुआ ने कहा था कि अगर शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं, तो सबसे पहले आपको शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए।
FIR
किन-किन धाराओं में हुई FIR?
पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर रायपुर के माना पुलिस स्टेशन में महुआ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि महुआ का बयान आपत्तिजनक और असंवैधानिक है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि रायपुर के माना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी हैं और बयान से उनके बीच भय का माहौल बन रहा है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा था कि इससे देश की जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है। इस पर महुआ ने पश्चिम बंगाल के नदिया में कहा था, "अगर सीमा पार से घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए सबसे पहले अमित शाह जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा है तो पहले आपको शाह का सिर काटकर टेबल पर रखना चाहिए।"
भाजपा
भाजपा ने जताई थी आपत्ति
बयान सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'महुआ का बयान TMC की हताशा और हिंसक संस्कृति को उजागर करता है, जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है।' भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "महुआ को देख कर समझ में आता है कि अंग्रेजी जानने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सही शिक्षा हासिल की है।"
विवाद
विवादों में रहीं है महुआ
पिछले साल जुलाई में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करने को लेकर महुआ के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 2023 में पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में भी महुआ चर्चाओं में थी। इस मामले में तो महुआ की सांसदी भी चली गई थी। बता दें कि महुआ पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से दूसरी बार की सांसद हैं।