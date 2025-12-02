कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए क्यों जरूरी है रिफ्लेक्टिव टेप? जानिए इसका फायदा
क्या है खबर?
कई शहरों में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। इस दौरान दृश्यता कमजोर पड़ने से कार चलाना काफी मुश्किल होता है। सड़क पर दूसरे वाहन नजदीक आने के बाद भी नजर नहीं आते हैं, जिससे हादसा होने की संभावना प्रबल हो जाती है। रिफ्लेक्टिव टेप कुछ हद तक बचाव करता है। इसे लगाए बिना गाड़ी चलाने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आइये जानते हैं इसको लेकर क्या है ट्रैफिक नियम और इसे लगाने से क्या फायदा होगा।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 104 से 104D के अनुसार, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स (AIS) 089 और ASI090 विनियमों को पूरा करने वाले रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप लगाना अनिवार्य है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस जुर्माना भी लगा सकती है। पुलिस के अनुसार, कोहरे में ज्यादातर हादसे सामने के चल रहे या आते हुए वाहन नजर नहीं आने के कारण होते हैं। ये इतने भीषण होते हैं कि लोगों की जान तक चली जाती है।
रिफ्लेक्टिव टेप
क्या होता है रिफ्लेक्टिव टेप?
यह रेडियम जैसी विशेष सामग्री से बना एक परावर्तक टेप या परावर्तक (रिफ्लेक्टर) है, जो रोशनी पड़ने पर अंधेरे में चमक जाता है। आमतौर पर यह चमकदार लाल सामग्री से बना रिफ्लेक्टर टेप विभिन्न आकारों और आकृतियों में 50-100 रुपये में उपलब्ध होता है। इसे कार के आगे और पीछे वाले बंपर पर लगाया जाता है, जो अंधेरी सड़कों पर या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में आपकी गाड़ी को दूसरी वाहन चालकों की निगाहों में ला देता है।
फायदा
यह है इस टेप का फायदा
ये चमकने वाले टेप अंधेरे या घने कोहरे में भी दूर से दिख जाते हैं, जिससे विजिबिलिटी बनी रहती है। कई बार कोहरे के वजह से गाड़ियों की बैकलाइट पीछे चलने वाले वाहनों नहीं दिखती। रिफ्लेक्टर्स थोड़ी रोशनी पड़ते ही चमकते हुए दिख जाते हैं। इससे दूसरों को सड़क पर आपकी मौजूदगी का पता चलता है। आप भी सामने चल रहे वाहन को रिफ्लेक्टर से पहचान सकते हैं। यह स्कूटर और मोटरसाइकिल चालकों को भी सुरक्षा प्रदान करता है।