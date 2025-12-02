'बिग बॉस 19' को मिले टॉप 5 प्रतियोगी, फिनाले से पहले बेघर हुआ ये सदस्य

'बिग बॉस 19' को मिले टॉप 5 प्रतियोगी

लेखन ज्योति सिंह 07:35 pm Dec 02, 202507:35 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं। शो के आगामी एपिसोड में बीच सप्ताह का निष्कासन होगा जिससे जुड़ा ताजा जानकारी सामने आ चुकी है। फिनाले के बेहद करीब आकर जिस प्रतियोगी का सफर घर से खत्म हुआ है, वो नाम काफी चौंकाने वाला है। बता दें कि फिलहाल 'बिग बॉस 19' में मीडिया के सवाल-जवाब का सिलसिला चल रहा है। आइए जानते हैं कि आगामी एपिसोड में किसका निष्कासन होगा।