'बिग बॉस 19' को मिले टॉप 5 प्रतियोगी, फिनाले से पहले बेघर हुआ ये सदस्य

लेखन ज्योति सिंह
Dec 02, 2025
07:35 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं। शो के आगामी एपिसोड में बीच सप्ताह का निष्कासन होगा जिससे जुड़ा ताजा जानकारी सामने आ चुकी है। फिनाले के बेहद करीब आकर जिस प्रतियोगी का सफर घर से खत्म हुआ है, वो नाम काफी चौंकाने वाला है। बता दें कि फिलहाल 'बिग बॉस 19' में मीडिया के सवाल-जवाब का सिलसिला चल रहा है। आइए जानते हैं कि आगामी एपिसोड में किसका निष्कासन होगा।

बिग बॉस ने घरवालों से कराया टास्क

फिल्म विंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, घर में मीडिया राउंड के बाद मिड वीक एलिमिनेशन होने वाला है। इस दौरान सभी 6 सदस्यों गौरव शर्मा, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्‌ट, मालती चाहर और अमाल मलिक को एक टास्क दिया गया। टास्क के दौरान सभी सदस्यों को अपनी-अपनी तस्वीरें एक अग्निकुंड में डालनी थीं। सुरक्षित प्रतियोगी की तस्वीर जलने पर हरी बत्ती जलनी थी, जबकि असुरक्षित सदस्य की तस्वीर जलने पर उसमें से लाल बत्ती निकलनी थी।

यहां देखिए पोस्ट

इस प्रतियोगी के विजेता बनने का सपना टूटा

रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही मालती ने अपनी तस्वीर को अग्निकुंड में डाला तो लाल बत्ती जल गई। इस तरह मालती के 'बिग बॉस 19' का विजेता बनने का सपना टूट गया। उनके निष्कासन से प्रशंसकों को भी बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दीपक चाहर की बहन को पूरे क्रिकेटर समुदाय की तरफ से वोट मिल रहे थे। इस तरह गौरव, प्रणित, तान्या, अमाल और फरहान 'बिग बॉस 19' के टॉप 5 सदस्य बन गए हैं।

