बारिश का कहर: पंजाब के 1,000 गांवों में बाढ़, उत्तराखंड में पुल बहा

मानसूनी बारिश ने उत्तर भारत के कई राज्यों में कहर बरपा रखा है। लगातार बारिश से पंजाब के 8 जिलों के एक हजार से भी ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहां कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद मणिमहेश यात्रा रोकी गई है। अब तक 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के भी 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं।

पंजाब पंजाब के 8 जिले बाढ़ की चपेट में पंजाब के 8 जिलों के एक हजार से ज्यादा गांवों में बाढ़ की स्थिति है। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से धुस्सी बांध टूट गया है, जिसका पानी अजनाला शहर तक पहुंच गया है। फिलहाल सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। भारतीय सेना, NDRF समेत कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है।

उत्तराखंड उत्तराखंड में पुल बहने से 15 गांवों का संपर्क कटा उत्तराखंड में आज सुबह नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक नाला के पास सड़क और पुल बह गया है, जिससे 15 गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। चमोली-ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। पागल नाला, नंदप्रयाग, भनीर पानी, कमेडा चटवापीपल में भी सड़क बंद हैं। चमोली के नंदानगर घाट में पूरे भूस्खलन की आशंका के बाद पूरे बाजार को खाली कराया गया है। नारायण बगड़ में भूस्खलन से 2 दुकान ढह गई हैं।

हिमाचल हिमाचल प्रदेश: 800 सड़कें बंद, कुल्लू नहीं जा सके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और खराब मौसम के कारण मणिमहेश यात्रा निलंबित की गई है। रास्ते में फंसे 800 श्रद्धालुओं को NDRF ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना कुल्लू दौरा रद्द कर दिया है। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 800 सड़कें बंद हैं। मंडी से कुल्लू जा रही एक एंबुलेंस पलटकर खाई में गिर गई, जिसमें ड्राइवर बाल-बाल बच गया।

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में भारी बारिश उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 700 से ज्यादा मकान ढह चुके हैं। पीलीभीत, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद समेत कई शहरों में जलजमाव की खबरें हैं। बलिया में गंगा का पानी बढ़ने से करीब 2 दर्जन मकान नदी में समा गए हैं। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।