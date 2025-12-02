संचार साथी ऐप आपके नए फोन पर कई अनुमतियां मांगेगा

संचार साथी ऐप आपके फोन पर क्या-क्या अनुमतियां मांगेगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:59 pm Dec 02, 202506:59 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने ऐपल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो और शाओमी जैसी कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार, सभी नए स्मार्टफोन में यह ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और पुराने फोन में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजना होगा। सरकार का कहना है कि कंपनियों को 90 दिनों में नियम लागू कर 120 दिनों में अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी, ताकि साइबर धोखाधड़ी को कम किया जा सके।