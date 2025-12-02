मशहूर गायिका माइली साइरस ने बॉयफ्रेंड मैक्स मोरांडो संग कर ली सगाई? तस्वीरों से मिला संकेत
क्या है खबर?
अमेरिका की मशहूर गायिका माइली साइरस अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचती हैं। 2020 में लियाम हेम्सवर्थ से तलाक के बाद अभिनेत्री, अमरीकी संगीतकार मैक्स मोरांडो संग रिश्ते में हैं। दोनों की उपस्थिति हमेशा से प्रशंसकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने का काम करती हैं। इस बीच खबरों के गलियारों में माइली और मैक्स की सगाई की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ऐसा तब हुआ जब गायिका की उंगली में हीरे की अंगूठी देखी गई।
प्रीमियर
फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची थीं गायिका
लॉस एंजिल्स में 1 दिसंबर को, फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून की आगामी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का प्रीमियम रखा गया था। इस मौके पर माइली अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ खूबसूरत अंदाज में पहुंची। गायिका ने हाथ की उंगली में बड़े से हीरे की अंगूठी पहन रखी थी जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर दोनों की सगाई पर अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि, इससे पहले भी गायिका को इस अंगूठी के साथ देखा जा चुका है।
फिल्म
'अवतार: फायर एंड ऐश' में गाना गा रही हैं माइली
माइली और मैक्स 2021 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने सगाई की अटकलों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लगता है कि दोनों अपने रिश्ते के अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार हैं। खैर काम की बात करें, तो माइली ने 19 दिसंबर को रिलीज हो रही 'अवतार: फायर एंड ऐश' के लिए एक गाना गाया है। इस गाने का नाम 'ड्रीम ऐज वन' है, जिसे उन्होंने मार्क रॉनसन और एंड्रयू वायट के साथ मिलकर लिखा है।