मशहूर गायिका माइली साइरस ने बॉयफ्रेंड मैक्स मोरांडो संग कर ली सगाई? तस्वीरों से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 07:37 pm Dec 02, 202507:37 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की मशहूर गायिका माइली साइरस अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचती हैं। 2020 में लियाम हेम्सवर्थ से तलाक के बाद अभिनेत्री, अमरीकी संगीतकार मैक्स मोरांडो संग रिश्ते में हैं। दोनों की उपस्थिति हमेशा से प्रशंसकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने का काम करती हैं। इस बीच खबरों के गलियारों में माइली और मैक्स की सगाई की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ऐसा तब हुआ जब गायिका की उंगली में हीरे की अंगूठी देखी गई।