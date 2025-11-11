दिल्ली बम धमाके के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

दिल्ली बम धमाका: मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को मिलेगा 2 लाख रुपये मुआवजा

लेखन आबिद खान 08:13 pm Nov 11, 2025

दिल्ली बम धमाके के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, धमाके में जो लोग पूरी तरह से दिव्यांग हो गए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इसके अलावा गंभीर घायलों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों का इलाज भी दिल्ली सरकार की ओर से कराया जाएगा। बता दें कि धमाके में 12 लोग मारे गए हैं।