दिल्ली बम धमाका: मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को मिलेगा 2 लाख रुपये मुआवजा
क्या है खबर?
दिल्ली बम धमाके के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, धमाके में जो लोग पूरी तरह से दिव्यांग हो गए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इसके अलावा गंभीर घायलों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों का इलाज भी दिल्ली सरकार की ओर से कराया जाएगा। बता दें कि धमाके में 12 लोग मारे गए हैं।
बयान
मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी सरकार लेगी। दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'
धमाका
धमाके में 12 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा हिरासत में
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम पौने 7 बजे के आसपास एक कार में धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हैं। जांच एजेंसियों ने धमाके वाली कार की पहचान i20 कार के तौर पर की है, जिसका संबंध कश्मीर के पुलवामा से निकला है। इस मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल के शामिल होने का शक है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।