दिल्ली बम धमाके के केंद्र में क्यों है पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद?
क्या है खबर?
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कल रात हुए कार धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है। जांच एजेंसियों ने इसे आतंकी हमला माना है और उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। धमाके में इस्तेमाल हुई कार एजेंसियों को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ले गई है। अब पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद जांच एजेंसियों के रडार पर है।
परिचय
कौन है उमर?
पुलवामा के रहने वाले उमर ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की। इसके बाद वो अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट रहा और कुछ समय बाद दिल्ली चला आया। घटना से पहले वो फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर था। रिपोर्ट के मुताबिक, उमर के पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जिन्होंने 10-15 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। पुलवामा में उसके 2 भाई और एक बड़ी बहन है।
कार
कार में बैठे शख्स का हूलिया उमर से मिलता-जुलता
धमाके के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया, इसमें मास्क लगाए एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है। एजेंसियों का मानना है कि इस शख्स का हूलिया उमर की तरह ही है। लाल किले के पास एक पार्किंग में ये कार करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। पुलिस को शक है कि उमर या तो कार में किसी का इंतजार कर रहा था या अगले आदेश के इंतजार में था।
फरीदाबाद
उमर के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का शक
दिल्ली में धमाके से कुछ घंटे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 तीन डॉक्टरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक समेत AK-47 राइफल जब्त की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को इस मॉड्यूल से जुड़े 4 डॉक्टरों की तलाश थी, जिनमें उमर भी था। दावा है कि 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर ने इस हमले को अंजाम दिया।
हिरासत
उमर की मां और भाई हिरासत में लिए गए
घटना के बाद उमर की मां और भाई को कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। कार में उमर बैठा था या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए परिजनों का DNA सैंपल भी लिया गया है। जांच में सामने आया है कि संदिग्ध कार को सुबह 7.30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर देखा गया था। सुबह 8:13 बजे ये कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में घुसी।
परिजन
भाभी ने कहा- उमर ज्यादातर समय किताबें पढ़ता रहता था
उमर की भाभी मुजम्मिला ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "हमने उमर से आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की थी। उसकी सगाई हो चुकी थी। अभी शादी नहीं हुई थी। वह 2 महीनों से घर नहीं आया था। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। उमर के ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह बस पढ़ाई करता था। एक पढ़ाई-लिखाई में माहिर युवक, जो अपना ज्यादातर समय किताबों में बिताता था, किसी आतंकी हमले में कैसे शामिल हो सकता है?"