दिल्ली कार धमाका: डॉक्टरों और मौलवी समेत किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 

कश्मीर कश्मीर से 4 डॉक्टर गिरफ्तार पुलिस ने बीती रात कश्मीर से डॉक्टर तजामुल को गिरफ्तार किया है। वह श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता है। दिल्ली धमाके के मामले में ये चौथे डॉक्टर की गिरफ्तारी है। धमाके से पहले भी पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए अलग-अलग जगहों से कश्मीर के 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर सज्जाद अहमद और काजीकुंड का आदिल अहमद की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है।

फरीदाबाद फरीदाबाद से मौलवी गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नाम के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। वह अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में किराए के मकान में रह रहा था। पहले उसके घर से 2,500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद हुआ था। आज ही मुंबई ATS ने मुंब्रा से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आतंकवादी संगठन के समर्थन में प्रचार को लेकर हुई है।

गिरफ्तारियां अब तक 12 लोग गिरफ्तार जांच एजेंसियों ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 डॉक्टर हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी हुई है। उसे मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। कश्मीर में उसकी कार से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस मिले थे। वो इस मामले में गिरफ्तार होने वाली एकमात्र महिला है। इसके अलावा लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उसके फोन में संदिग्ध दस्तावेज मिलने के आरोप हैं।

हिरासत दर्जनों लोग हिरासत में, आतंकी उमर के मारे जाने का शक गिरफ्तारी के अलावा लखनऊ, फरीदाबाद, जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों पर दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए हैं। फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों को भी बीते दिन हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और लखनऊ में भी कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए थे। पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद के परिजनों को भी हिरासत में लिया गया है। शक है कि धमाके वाली कार उमर ही चला रहा था।