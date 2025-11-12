दिल्ली में कार विस्फोट की जांच के बीच अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक, ये चेतावनी दी

दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट की जांच के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक कर ली गई। आधिकारिक वेबसाइट को मंगलवार शाम को 'इंडियन साइबर अलायंस' नाम के एक समूह ने हैक किया और उसमें कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी थी। वेबसाइट हैक की जानकारी होने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और सेवा बहाल की। यह खुराफातियों की करतूत बताई जा रही है।

संदेश हैकरों ने वेबसाइट में क्या लिखा? विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलते ही एक संदेश दिखा, जिसमें हैकरों द्वारा 'कट्टरपंथी इस्लामी गतिविधियों' की निंदा की गई थी। इसके बाद वेबसाइट पर लिखा, "ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति नहीं है। यदि आप भारत में रहना चाहते हैं...तो दूसरों की तरह शांतिपूर्वक रहें और अगर कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद चाहते हैं...तो भारत छोड़ दें और पाकिस्तान जाएं। इसे चेतावनी के रूप में लें...हम आपकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर नजर रखे हैं। भारत विरोधी गतिविधियां बंद करो...वरना तुम्हें बर्बाद करेंगे।"

Al-Falah University website defaced by Indian hackers

संबंध अल-फलाह विश्वविद्यालय का दिल्ली विस्फोट से संबंध दिल्ली विस्फोट में फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय के तार जुड़ रहे हैं क्योंकि विस्फोट से पहले यहां के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। मुजम्मिल के धौज स्थित मकान से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जबकि शाहीन की कार में AK-47 और विस्फोटक था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद लाल किले पर धमाका हुआ, जिसमें डॉक्टर उमर नबी के मारे जाने का शक है। वह भी अल-फलाह में पढ़ाता था।