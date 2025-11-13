देशभर में 4 और जगहों पर धमाका करना चाहते थे दिल्ली के आतंकी, हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली कार धमाके के बाद जांच एजेंसियों की पड़ताल में आतंकियों की साजिश से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि ये आतंकी देश भर में 4 अलग-अलग स्थानों पर हमले करने की योजना बना रहे थे। संदिग्धों से पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई है। हालांकि, साजिश को अंजाम देने से पहले ही इनके मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया और आतंकी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए।

रिपोर्ट 4 शहरों में धमाका करने वाले थे 8 आतंकी न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के कम से कम 8 लोगों को 4 अलग-अलग शहरों में धमाके करने के लिए चुना गया था। हर समूह में 2 सदस्य थे और योजना को अंजाम देने के लिए ऐसे 4 समूह बनाए गए थे। इन सभी को IED दिए जाने थे। हालांकि, पुलिस और एजेंसियों ने समय रहते IED बनाने की सामग्री को बरामद कर लिया, जिससे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए।

बैठक मंत्रिमंडल की बैठक में हुई सुरक्षा एजेंसियों की सराहना रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल बैठक के दौरान सदस्यों को बताया कि किस तरह देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था ने आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इसके बाद मंत्रिमंडल ने सतर्क सुरक्षा व्यवस्था द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले पर भी चर्चा की। बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया और त्वरित जांच को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

बाबरी बाबरी विध्वंस की बरसी पर थी धमाकों की योजना NDTV के मुताबिक, आतंकी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर दिल्ली-NCR में 6 अलग-अलग जगहों पर धमाका करना चाहते थे। रिपोर्ट में जांचकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि आंतकी शुरुआत में इसी साल अगस्त में हमला करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया। इसके बाद 6 दिसंबर की नई तारीख चुनी गई। इसके लिए आतंकियों ने 5 चरण की पूरी योजना बना रखी थी।